بريطانيا تعلن حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن حالة وفاة ثالثة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، كما أشارت إلى أن عدد المصابين تجاوز 280.

وقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 108000 حالة منذ بدء تفشيه، بينها 3648 وفاة في 100 دولة ومنطقة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى، اليوم الأحد.

والدول الأكثر تضررا: الصين القارية (80,695 إصابة منها 44 جديدة، 3,097 وفاة منها 27 جديدة)، كوريا الجنوبية (7,313 إصابة، 48 وفاة)، إيران (6,566 إصابة، 194 وفاة)، إيطاليا (5,883 إصابة، 233 وفاة)، فرنسا (949 إصابة، 16 وفاة).