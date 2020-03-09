جورج شلهوب: سلامة وعد اليوم بتقديم ورقة موقعة رسمية بشأن الاحتياطي

كشف مستشار رئيس ​الحكومة​ للشؤون المالية جورج شلهوب للـLBCI ان الحكومة لديها النية بالمحاسبة وعلى كل المستويات وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وعد اليوم بتقديم ورقة موقعة رسمية بشأن الاحتياطي ​​​​​​. واضاف: "سنواجه صعوبات الا أننا على الطريق الصحيح ومتفائل بالرغم من أننا سنمر بمرحلة صعبة قبل تحسن الأمور ​​​​​​"، مشيرا الى انه "يجب أن نظهر أننا جديين وأن لدينا مشروعا اقتصاديا ذو مصداقية لاقناع حاملي السندات ​​​​​​".

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