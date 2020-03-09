المطران سفر يحتفل بالقداس السنوي لرابطة كاريتاس لبنان إقليم زحلة

احتفل المطران مار يوستينوس بولس سفر بالذبيحة الإلهية في مقام سيدة زحلة والبقاع، بدعوةٍ من رابطة كاريتاس لبنان إقليم – زحلة، وقد عاونه الأبوان جورج بحي وجاك حنا وجوقة كنيسة السيدة بحضور المطران عصام درويش والمطران جوزف معوض وممثل المطران أنطونيوس الصوري الأرشمندريت جورج معلوف والأب بول كرم رئيس كاريتاس لبنان السابق والأب ميشال عبود رئيس كاريتاس لبنان المنتخب الجديد وعدد من الكهنة وجمهور من المؤمنين.
وخلال العظة تحدث المطران عن دور رابطة كاريتاس لبنان الهام في مساعدة المحتاجين والمعوزين كما اكد على ضرورة العطاء الذي هو فضيلة من الفضائل المسيحية أي أن نساعد بعضنا بعضاً ماديّاً وبأشكالٍ متنوعة.
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