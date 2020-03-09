ذكر ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في بيان، بـ"الاستمرار بالالتزام بالقرار الصادر في شأن اقفال الحضانات حتى مساء الأحد الواقع فيه الخامس عشر من آذار الحالي، كإجراء احترازي حرصا على صحة ​الأطفال​ وسلامتهم، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء ​كورونا​ المستجد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن: نذكر باستمرار إقفال الحضانات حتى مساء 15 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.