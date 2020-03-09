شكرا لقرائتكم تونس..ثاني إصابة بكورونا ومطالب بتعليق الرحلات لإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل ثاني إصابة مؤكدّة بفيروس كورونا القاتل، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بتعليق الرحلات الجوية تجاه إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضرّرا من هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التأكد من الإصابة بعد صدور نتائج التحليل المخبري لمواطن تونسي قادم من إيطاليا عمره 65 سنة، وهي ثاني إصابة مستوردة من إيطاليا، بعدما تم تسجيل إصابة أولى لموطن تونسي قدم من هناك على متن باخرة.

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وفي السياق ذاته، يخضع أكثر من 1800 شخصا في انتظار صدور نتائج الفحص الخاصة بهم ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة التي أقلّت التونسي المصاب بالفيروس من إيطاليا، ومحيطه العائلي كذلك.

وفي الأثناء، ارتفعت الأصوات التي تطالب السلطات بتعليق كافة الرحلات الجويّة من وإلى شمال إيطاليا، التي فرضت فيها الحكومة الإيطالية حجرا صحيّا بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار هذا الفيروس داخل البلاد.

والأربعاء الماضي، قرّرت تونس تعليق الرحلات البحرية القادمة من شمالي إيطاليا، ضمن جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.