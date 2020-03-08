هالة زايد تكشف: كيف تتقصى وزارة الصحة عن الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا؟

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩)، يبلغ من العمر 60 عاما، كيف تتقصى وزارة الصحة عن المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا؟

بدورها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنّ الوزارة تتقصى عن المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، موضحة أنّ التقصي يكون بناء على المعلومات التي يدلي بها المصاب.

وأضافت زايد خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة "إكسترا نيوز"، خلال جولتها في محافظة الأقصر، أنّ المصاب بالفيروس قد يُخفي معلومات عن من خالطهم أو لا يتذكر، لذلك فعلى من خالط أي مواطن مصاب بفيروس كورونا إبلاغ وزارة الصحة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وشرحت وزيرة الصحة أنّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا عبارة عن ارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه أعراض برد وكحة وأعراض تنفسية، ومن يشعر بهذه الأعراض عليه التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في محافظته لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على صحته.

وأضافت زايد، أنّ الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا يتم أخذ عينه منه وإرسالها للمعمل المركزي وحال ثبوت إيجابيته يتم عزله، والتقصي عن المخالطين، ومخالطين المخالطين.

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واستكملت وزيرة الصحة أنّ فيروس كورونا حتى الآن ليس له علاج، ولم تثبت الأبحاث ما إذا كان المتعافى من المرض قد يُصاب به مرة أخرى أم لا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩)

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.

وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.