الصحة المصرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 55

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 55 حالة مؤكدة بعد أن سجلت 7 إصابات جديدة في وقت متأخر من اليوم.
وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية خالد مجاهد في مدتخلة تلفزيونية، إلى أن ال 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.
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