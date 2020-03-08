الصحة المصرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 55

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن إرتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في مصر إلى 55 حالة مؤكدة بعد أن سجلت 7 إصابات جديدة في وقت متأخر من اليوم.

وأشار المتحدث باسم ​الحكومة المصرية​ خالد مجاهد في مدتخلة تلفزيونية، إلى أن ال 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من ​صربيا​، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.