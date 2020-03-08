إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل ليبلغ 39 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 39 شخصا حتى الآن.
ولفتت الوزارة، إلى أن "من بين المصابين الإسرائيليين بهذا المرض، بعض القادمين من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا، وكذلك هناك من تعرض للإصابة بعد احتكاكه مع مرضى".
وتشير السلطات إلى أنها "تتخذ كل الإجراءات والتدابير الحاسمة لاحتواء المرض ومنع انتشاره، وتم إلغاء كل الفعاليات الجماهيرية بما في ذلك المسيرات التقليدية الدينية بمناسبة عيد "بوريم" في الأسبوع المقبل".
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