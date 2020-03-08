لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى أنّ "معطيات "منظمة الصحة العالمية" تشير إلى تسجيل 109 آلاف و405 حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في 104 بلدان".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "الفيروس تسبّب أيضًا في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم"، مركّزًا على أنّ "تركيا نجحت لغاية اليوم في عدم تسجيل أي إصابة بـ"كورونا" جرّاء تدابيرها الصارمة". ورأى أنّ "جيراننا وأوروبا تأخّروا في اتخاذ تدابير وقائيّة ضدّ كورونا، وعلى القادمين إلى بلدنا من الخارج الإلتزام بالقواعد".
وكان قد أُفيد بأنّ الفيروس قد أصاب أكثر من 109 آلاف شخص حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التركي: جيراننا وأوروبا تأخروا باتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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