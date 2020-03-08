دفاع فنلندا: لن نشارك في مناورات الناتو بالنرويج بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن عسكرييها لن يشاركوا في مناورات الناتو Cold Response 2020، التي ستبدأ مرحلتها الرئيسية في النرويج يوم الاثنين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان لها إلى أنه "بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، قررنا عدم المشاركة في المناورات العسكرية المذكورة. نحن نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في شول (المعسكر حيث يخضع العسكريون للحجر الحجر الصحي). لقد شكل ذلك، بالطبع خيبة أمل لمجموعتنا العسكرية، ولكن من الأفضل أن نكون في أمان بدلا من الندم".
وقد بات معلوما في يوم الجمعة، أن حوالي 1.3 ألف شخص يخضعون للحجر الصحي في المناورات العسكرية الدولية Cold Response 2020، في النرويج بسبب اكتشاف إصابة أحد المشاركين بفيروس كورونا
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