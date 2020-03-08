وزير الصحة السعودي: تعليق الدراسة إجراء وقائي ولم تظهر أي حالة بأي منشأة تعليمية

أكّد وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أنّ "الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليميّة. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا، نسّقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة موقتًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات الّتي اتّخذتها السعودية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" الجديد".
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم في السعودية "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".
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