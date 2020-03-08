شمخاني: العراقيون قادرون على إدارة وضعهم ولا مبرر يدعو لتدخل إيران بشؤون العراق

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي الأدميرال ​علي شمخاني​، أنّ "أمن الشعب ​العراق​ي واستقراره وازدهاره أمور تحظى بالكثير من الأهميّة ل​طهران​"، مشدّدًا على أنّ "لا مبرّر يدعو لتدخّل إيران في شؤون العراق".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "العراقيّين ناضجون وقادرون على إدارة وضعهم وليسوا بحاجة إلى تدخّلنا"، لافتًا إلى أنّ "في ظلّ هذه الظروف الخاصّة الإقليميّة، قرّرنا القيام بزيارة للعراق على مدى يومين وعقد اجتماعات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء والشخصيّات السياسيّة والأحزاب ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير الصحة".

وأشار شمخاني إلى "أنّه ناقش مع المسؤولين العراقيّين الظروف الإقليميّة والمصالح المشتركة الّتي يتطلّع إليها العراق وإيران في هذه المرحلة"، مبيّنًا أنّ "من المحاور المهمّة الأُخرى الّتي نوقشت مع المسؤولين العراقيّين استمرار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين بعد تأثير فيروس "كورونا"، والاستعداد لتقديم مساعدة تخصصيّة في هذا المجال، بالنظر إلى إعلان "​منظمة الصحة العالمية​" امتلاك إيران الخبرة التخصصيّة في هذا المجال".