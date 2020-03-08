هيئة الترفية السعودية: إغلاق منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند

أعلنت هيئة الترفية في السعودية تقرر إغلاق منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند احترازيا بسبب فيروس كورونا.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم في السعودية "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".
بدوره، وجّه وزير التعليم السعودي بـ"تفعيل المدارس الإفتراضيّة والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العمليّة التعليميّة بفاعليّة وجودة".
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