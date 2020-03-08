حملة تعقيم شاملة في بلدة بزال العكارية بمبادرة من شبابها

بادر شباب بلدة بزال، باشراف مختار البلدة ​أحمد طالب​ والمحامي كمال ناصيف، إلى تنفيذ حملة تعقيم شاملة في البلدة، وخصوصا في الأماكن العامة ودور العبادة و​المدارس​ والمقاهي، كتدبير وقائي من ​فيروس كورونا​، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في صفوف أهالي البلدة الذين ثمنوا "مثل هذه المبادرات الفردية".

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