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انهيار جزء من جبل عند مدخل راسمسقا الهيكلية

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أفادت مصادر صحفية أن جزءا من جبل عند مدخل راسمسقا- الهيكلية، انهار، وتساقطت صخور وأحجار منه على الطريق الرئيسية للكورة من جهة ​طرابلس​، ما تسبب ب​زحمة سير​ خانقة في المنطقة.

وناشد أهالي المنطقة المعنيين، العمل على إزالة الصخور والحجارة عن الطريق، وإجراء الصيانة الضرورية لمنع تكرار الانجرافات الصخرية التي قد تصل إلى المنازل وتتسبب بكارثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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