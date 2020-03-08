انهيار جزء من جبل عند مدخل راسمسقا الهيكلية

أفادت مصادر صحفية أن جزءا من جبل عند مدخل راسمسقا- الهيكلية، انهار، وتساقطت صخور وأحجار منه على الطريق الرئيسية للكورة من جهة طرابلس، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة.
وناشد أهالي المنطقة المعنيين، العمل على إزالة الصخور والحجارة عن الطريق، وإجراء الصيانة الضرورية لمنع تكرار الانجرافات الصخرية التي قد تصل إلى المنازل وتتسبب بكارثة.
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