انهيار جزء من جبل عند مدخل راسمسقا الهيكلية

أفادت مصادر صحفية أن جزءا من جبل عند مدخل راسمسقا- الهيكلية، انهار، وتساقطت صخور وأحجار منه على الطريق الرئيسية للكورة من جهة ​طرابلس​، ما تسبب ب​زحمة سير​ خانقة في المنطقة.

وناشد أهالي المنطقة المعنيين، العمل على إزالة الصخور والحجارة عن الطريق، وإجراء الصيانة الضرورية لمنع تكرار الانجرافات الصخرية التي قد تصل إلى المنازل وتتسبب بكارثة.