جبور: نحن أمام سقوط منظومة 13 تشرين 1990 وهندسة عون لتوريث الرئاسة لباسيل سقطت

لفت رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "​حزب القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​، إلى "أنّنا لم نمنح ​الحكومة​ الثقة، لكنّنا منحناها فرصة، لأنّ الوضع لا يسمح إلّا أن نعطي فرصة لإخراج البلد من الوضع الّذي هو فيه"، مؤكّدًا أنّ "الخطيئة الكبرى للحكومة أنّها لم تتشكّل بالكامل من اختصاصيّين مستقلّين".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "من أخطاء الحكومة أيضًا تبنّيها ل​موازنة​ الحكومة السابقة، إذ لا يمكن لحكومة جديدة أتت بعد انهيار في البلد، أن تتبنّى موزانة لحكومة سابقة تخطّاها الزمن، بالإضافة إلى موضوع التعاطي مع فيروس "كورونا" الّذي هو فشل ذريع، والتعاطي مع مسألة "​صندوق النقد الدولي​".

وشدّد جبور على "أنّنا منذ 3 سنوات نحذّر من الوصول إلى هذه اللحظة، وأنّه إذا لم يستشرف "​حزب الله​" إلى أين نحن سنصل، إذًا تكون لديه مشكلة بنيويّة"، مشيرًا إلى أنّ "في الشق النظري، لا "حزب الله" ولا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لديه مصلحة أن ينهار البلد. لكن بالشق العملي، هما اعتبرا أنّه يمكن تجاوز الإنهيار بسياسات عادية".

ورأى أنّ "هندسة "حزب الله" السياسيّة، وهندسة الرئيس عون الّذين كان يريد توريث الرئاسة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، والهندسة الماليّة الّتي ذهبت باتجاه تديين الدولة بدون سقف، كلّها سقطت". وبيّن "أنّنا أمام سقوط منظومة 13 تشرين 1990". كما وجد أنّ "كلام رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عن "أوركسترا" هو سقطة له، فدخوله على خط التماس والمواجهات هو خطأ بالنسبة له".