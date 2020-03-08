جرمانوس كلف مخابرات الجيش التحقيق بالاعتداء على بيت الكتائب

كلف مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، ​مخابرات الجيش​ إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة في حادث الإعتداء على بيت الكتائب في منطق الصيفي في ​بيروت​، عبر ​إطلاق النار​ عليه صباح اليوم من قبل مسلحين مجهولين، وكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وإبلاغه بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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