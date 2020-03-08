الصايغ: دياب أعطى برنامجا إصلاحيا بعمومية كبيرة ويشبه برامج الحكومات السابقة

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" ​فيصل الصايغ​، على أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ردّ الوضع الحالي للحكومات السابقة عبر الأخطاء المتعاقبة التاريخيّة، علمًا أنّ الحكومة الحاليّة فيها العديد من القوى السياسية الّتي كان لها دور في الحكومات السابقة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "أعطى برنامجًا إصلاحيًّا بعموميّة كبيرة، ويشبه كل البرامج المطروحة في الحكومات السابقة، الّتي انتقد الأخطاء الّتي ارتكبتها".