ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" فيصل الصايغ، على أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب ردّ الوضع الحالي للحكومات السابقة عبر الأخطاء المتعاقبة التاريخيّة، علمًا أنّ الحكومة الحاليّة فيها العديد من القوى السياسية الّتي كان لها دور في الحكومات السابقة".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "أعطى برنامجًا إصلاحيًّا بعموميّة كبيرة، ويشبه كل البرامج المطروحة في الحكومات السابقة، الّتي انتقد الأخطاء الّتي ارتكبتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: دياب أعطى برنامجا إصلاحيا بعمومية كبيرة ويشبه برامج الحكومات السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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