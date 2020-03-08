MTV: تعميم جديد سيصدر عن وزارة السياحة غدا بمتابعة لإجراءات الوقاية من كورونا

كشفتمعلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "وزير السياحة ​رمزي المشرفية​ سيوفد ​الشرطة السياحية​ إلى "​كازينو لبنان​"، للتأكّد أنّ الإجراءات الّتي طلب من الكازينو التقيّد بها، تُطبّق".

وأفادت بأنّ "تعميمًا جديدًا سيصدر عن ​وزارة السياحة​ غدًا في متابعةً لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

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