كشفتمعلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "وزير السياحة رمزي المشرفية سيوفد الشرطة السياحية إلى "كازينو لبنان"، للتأكّد أنّ الإجراءات الّتي طلب من الكازينو التقيّد بها، تُطبّق".
وأفادت بأنّ "تعميمًا جديدًا سيصدر عن وزارة السياحة غدًا في متابعةً لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: تعميم جديد سيصدر عن وزارة السياحة غدا بمتابعة لإجراءات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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