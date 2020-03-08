وجهت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ "تحية خاصة للمرأة بيومها العالمي"، قائلة لها: "اليوم وكل يوم، كل عيد وأنت بخير". وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، أشارت سكاف إلى أن "اليوم يأتي ليذكرنا بدور ​المرأة​ الأساسي والريادي، بعدما فرضت نفسها بتميزها ومثابرتها وجدارتها، ويذكرها بضرورة إنصافها وحمايتها عبر إقرار القوانين التي تمنع تعنيفها واستغلالها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام سكاف: المرأة فرضت نفسها بتميزها ومثابرتها وجدارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.