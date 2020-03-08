قتيل نتيجة خلاف مالي في شتورة

أفادت معلومات صحفية عن أن إشكالا وقع في ​شتورة​ بين "ع. ر." و"ع. س. ز"، بسبب خلاف مالي، أطلق خلاله الأول النار على الثاني وأرداه على الفور، ونقلت جثته الى مستشفى ​البقاع​. وعلى الفور حضر عناصر ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وباشروا التحقيقات. فيما توارى مطلق النار عن الانظار والبحث جار لتوقيفه.

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