عدوان: قرار عدم دفع سندات اليوروبوند صائب ويجب إعادة هيكلة المصارف والبنك المركزي

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أنّه "كان يجب على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أن يوقف تديين الدولة، ويقول إنّني وصلت إلى مكان لم يعد يمكنني التديين، لأنّه أصبح هناك خطر على الودائع المصرفية وعلى الوضعين المالي والنقدي".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "مسؤوليّة المصارف كبيرة، فبدل أن تلعب دورهل بتنمية الإقتصاد، تحوّلت إلى مديّنين"، لافتًا إلى أنّ "قرار رئيس الحكومة حسان دياب بعدم دفع سندات "اليوروبوند" كان صائبًا، ولم يكن هناك أي خيار آخر، والسبب أنّهم أخفوا الحقيقة". وأوضح أنّ "في كل الدول، عندما يصلون إلى الضوء الأحمر في الاحتياط، يوقفون التديين"، مركّزًا على أنّه "لا يكفي أن نهيكل الدين، بل يجب أن نعيد هيكلة المصارف و"مصرف لبنان"، لأنّ هناك خللًا".
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