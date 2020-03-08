تجمع المعلمين: إلغاء كل الاحتفالات والأنشطة بعيد المعلم

أعلن تجمع المعلمين في ​لبنان​، في بيان، إلغاء "كل الأنشطة والاحتفالات الخاصة ب​عيد المعلم​، تماشيا مع توجهات ​وزارة الصحة العامة​، بحظر التجمعات البشرية، بسبب الظروف، التي تمر فيها البلاد، وتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك حفاظا على ​السلامة العامة​ للمعلمين". إضغط للمزيد

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