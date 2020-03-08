جمعية الرسالة للإسعاف الصحي قامت بعمليات تعقيم في بلدة طيردبا

قامت فرقة ​الدفاع المدني​ في مركز طيردبا التطوعي للإسعاف الصحي بعملية رش وتعقيم لجميع المحال التجارية والمساجد والمقاهي في البلدة، وذلك تجنباً وحمايةً من جميع الفيروسات وخصوصا ​فيروس كورونا​ المستجد، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من جميع أهالي البلدة وأصحاب المحال التجارية.

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