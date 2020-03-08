ثلاثة جرحى في تصادم على أوتوستراد بشري وإصابة طفل صدما على طريق كفركلا

أفادت معلومات صحفية عن أن 3 أشخاص أصيبوا نتيجة تصادم بين سيارة من نوع "بي أم" وأخرى من نوع ميتسوبيشي، على أوتوستراد طورزا- بشري، نقلهم عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى مستشفيي ​الكورة​ والبرجي.

وجنوبا، أفادت معلومات صحفية أن سيارة من نوع مرسيدس صدمت الطفل أ. ل. (3 أعوام- من التابعية السورية) على طريق ​كفركلا​، ونقل إلى مستشفى ​مرجعيون​ الحكومي للمعالجة. وتولى عناصر مخفر مرجعيون التحقيق بالحادث.