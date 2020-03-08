ثلاثة جرحى في تصادم على أوتوستراد بشري وإصابة طفل صدما على طريق كفركلا

أفادت معلومات صحفية عن أن 3 أشخاص أصيبوا نتيجة تصادم بين سيارة من نوع "بي أم" وأخرى من نوع ميتسوبيشي، على أوتوستراد طورزا- بشري، نقلهم عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيي الكورة والبرجي.
وجنوبا، أفادت معلومات صحفية أن سيارة من نوع مرسيدس صدمت الطفل أ. ل. (3 أعوام- من التابعية السورية) على طريق كفركلا، ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة. وتولى عناصر مخفر مرجعيون التحقيق بالحادث.
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