كشفت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي طلبت من إدارات المدارس الخاصة إيداعها نسبة الغيابات منذ بداية العام الدراسي، والنسبة الّتي تمّ تدريسها من البرنامج، في صفوف الشهادات الرسمية".
ولفتت إلى أنّ "65 بالمئة من برنامج صفوف الشهادت الرمسية قد أُنجز".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: وزارة التربية طلبت من إدارات المدارس الخاصة إيداعها نسبة الغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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