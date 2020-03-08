مصادر الـMTV: وزارة التربية طلبت من إدارات المدارس الخاصة إيداعها نسبة الغيابات

كشفت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ طلبت من إدارات ​المدارس الخاصة​ إيداعها نسبة الغيابات منذ بداية ​العام الدراسي​، والنسبة الّتي تمّ تدريسها من البرنامج، في صفوف الشهادات الرسمية".

ولفتت إلى أنّ "65 بالمئة من برنامج صفوف الشهادت الرمسية قد أُنجز".

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