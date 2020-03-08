النشرة: حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق الوزاني عين عرب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​حادث سير​ وقع على طريق ​الوزاني​ ​عين عرب​ قضاء مرجعيون بين ​سيارة​ نوع نيسان ودرجة نارية ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بجروح ورضوض استدعت نقله إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ وبوشرت التحقيقات. إضغط للمزيد

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