بلدية معركة: نقل مجندة من كتيبة ماليزيا عائدة من مصر لمستشفى بيروت

أكدت ​بلدية معركة​ في ​قضاء صور​، أنه تم نقل مجندة في الكتيبة الماليزية إلى مستشفى ​بيروت​ الحكومي، وهي قادمة من مصر، بعد الإشتباه بإصابتها ب​فيروس كورونا​.

ولفتت البلدية في بيان أنه "بعد عودة المجندة إلى مقر عملها، خضعت لفحوصات طبية، نتيجة ظهور آلام في المعدة، وعليه تم عزلها احترازيا، وأبلغت القيادة في ​الناقورة​، وبناء عليه استدعي ​الصليب الأحمر​ لنقلها إلى بيروت الحكومي الجامعي، وننتظر إلى صباح الغد، حتى نعلم نتيجة الفحص".

وجددت البلدية التأكيد لكل القادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس عزل أنفسهم، ولا استهتار في هذا الموضوع، وعدم أخذ المعلومات أو نشرها، من دون التأكد من المصادر المختصة.