نعمه: نعد خطة كاملة شاملة ستمكننا من استعادة الثقة والمصارف ستفتح غدا بشكل عادي

لفت وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، إلى أنّ "عندما يمد أحد يده للآخر، من المنتظر أن يمد ذلك الآخر يده أيضًا، ونحن مددنا يدنا إلى حاملي سندات "اليوروبوند"، موضحًا أنّ "عادةً، هم يعيّنون مستشارين ماليّين وقانونيّين، ويتكلّمون بين بعضهم البعض، وبعدها يعودون إلينا، ولكن يكون ذلك على أساس خطة كاملة شاملة".

وبيّن في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "الخطّة الّتي نعمل عليها، والّتي سينتهي الشق الأول منها بعد أسابيع عدّة، في حين سنتهي كاملّة في منتصف شهر أيار المقبل، ستحدّد متى يمكننا البدء بدفع السندات وقيمة كل دفعة وقيمة الفوائد، مع الإشارة إلى أنّ مجمل الدين بالعملة الأجنبية الصعبة قيمته 31 مليار دولار".

وذكر نعمه أنّ "عادةً، تكون خطة على 5 سنوات، وربّما بأقل من سنتين سيصبح بإمكاننا البدء بدفع السندات"، مشيرًا إلى أنّ "عالميًّا المفاوضات تحصل بين 6 و9 أشهر، وترتكز على الخطة الّتي تعضها الجهة المستدينة". وركّز على "أنّنا علّقنا دفع السندات ومددنا يدنا، إذ لا يمكننا أن ندفع هذا العام 4.6 مليار ​الدولار​، وهو المبلغ المتوجّب علينا بين ديون وفوائد. نحن نحب ونريد أن ندفع، لكن لا يمكننا ولذلك علّقنا الدفع، وطلبنا من حاملي السندات أن نجد حلًّا".

وأكّد أنّ "​لبنان​ فَقَد الثقة به من كلّ الدول، على أساس أنّ المسؤولين دائمًا يقولون إنّهم سيقومون بإصلاحات وسيضعون خطّة، لكن لا شيء من ذلك يحصل. أمّا نحن فمصّرون أنّنا سنقوم بخطّة وسننّفذها، وهذا التنفيذ بدأ. قلنا إنّ في أوّل 100 يوم لنا بعد نيل ​الحكومة​ الثقة سنقوم بالعديد من الإصلاحات، ومن بينها القانونيّة". وشدّد على أنّ "الخطّة الكاملة الشاملة ستمكّننا من استعادة الثقة، بالإضافة إلى الإجراءات الّتي سنقوم بها خلال الـ100 يوم".

كما أشار إلى "وجوب أن نبرهن خلال المئة يوم، أنّ ما نقوم به لم يتمّ القيام به من قبل. كل الوزراء جديّون ويريدون أن ينجحوا ليقوم لبنان. الحالة سيئة وقد تسوء، لكنّنا سنخرج من الأزمة، وكلّنا كلبنانيّين يجب أن نتوحّد لننهض بالبلد"، مفيدًا بأنّ

"​المصارف​ ستفتح بشكل عادي يوم غد الإثنين، ولا يجب أن يتخوّف الناس". ولفت إلى أنّ "ما ربحناه الآن أنّ هناك 4.6 مليار دولار بدل إعطائها لحاملي سندات "اليوروبوند"، سنستخدمها لشراء ​القمح​ و​البنزين​ وغيرها من الأساسيّات. يجب أن ننظر إلى الأمور بإيجابيّة".