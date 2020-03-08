لفت الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أنّ "لدينا تقريبًا ما يزيد من 60 مصرفًا لأربعة مليون لبناني، ودمج المصارف ممكن، أي أن تُصبح المصارف المتعثرة أكثر من غيرها، مستحوذة من مصارف غير متعثرة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والنقديّة وانكشاف المصارف على الدين السيادي والقروض المتعثرة، طبعًا رساميل المصارف أصبحت تقريبًا صفر، لأنّ رساميل المصارف هي تقريبًا 20 مليار دولار، والخسائر المحقّقة وغير المحقّقة بسندات الدين والقروض النتعثرة تفوق الـ20 مليار دولار".
وبيّن أبو سليمان، أنّ "على المصارف أن تكون مؤمّنة بنسبة مئة بالمئة من هذه الخسائر"، مؤكّدًا أنّ "الدمج ليس كافيًا، وعلى المصارف مواكبة الدمج بإعادة رسملة". وأشار إلى أنّ "الوضع في بداية التسعينيات لم يكن مشابًها للوضع اليوم، ولم نكن نشهد هذه الأزمة المصرفيّة والنقديّة الصعبة، ولم نكن نصدّر "يوروبوند".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: على المصارف مواكبة عملية الدمج بإعادة رسملة ووضعنا يختلف عن التسعينيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.