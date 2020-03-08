إنقلاب سيارة بعد اصطدامها بأشجار عدة على المسلك الغربي من أوتوستراد جونية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"انقلاب سيارة بعد اصطدامها بأشجار عدّة على أوتوستراد جونية - المسلك الغربي"، موضحةً أنّ "الأضرار ماديّة، وقد تمّ رفع السيارة وحركة المرور كثيفة في المكان".
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