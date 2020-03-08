عبد الصمد: نجاحات الحكومة بدأت تظهر ببعض قرارات الحكومة

أعربت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، خلال مداخلة تلفزيونية، عن أملها الكبير بنجاح الحكومة أمام جميع التحديات القادمة معتبرةً أن "هذه النجاحات بدأت تظهر في بعض القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا".

وأكدت بمناسبة عيد ​المرأة​ العالمي "أن المرأة قادرة أن تتخذ أي قرار أسوةً بالرجل، وكل شيئ مبني على مستوى علمي وثقافي ونحن النساء الستة نشكل نسبة كبيرة في الحكومة وسنكون عند حسن الظن".