عبد الصمد: نجاحات الحكومة بدأت تظهر ببعض قرارات الحكومة

أعربت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال مداخلة تلفزيونية، عن أملها الكبير بنجاح الحكومة أمام جميع التحديات القادمة معتبرةً أن "هذه النجاحات بدأت تظهر في بعض القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا".
وأكدت بمناسبة عيد المرأة العالمي "أن المرأة قادرة أن تتخذ أي قرار أسوةً بالرجل، وكل شيئ مبني على مستوى علمي وثقافي ونحن النساء الستة نشكل نسبة كبيرة في الحكومة وسنكون عند حسن الظن".
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