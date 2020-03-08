النشرة: مسيرة لحراك صيدا دعما لحقوق المرأة في يومها العالمي

افاد مراسل النشرة في صيدا انه تحت شعار " ثوري فالثورة أنثى " انطلقت من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في صيدا، مسيرة شعبية لحراك صيدا لمناسبة اليوم العالمي للمرأة وجابت شوارع المدينة هتف خلالها المشاركون بهتافات داعمة للمرأة وتحييها لانها كانت من الأوائل في الساحات فكانت نبض الثورة ، وبدل " يلا ثوري يا صيدا " كانت هتافات " يلا ثوروا يا ستات ".
ولَم ينس المشاركون المرأة التي ظلمتها المحاكم الشرعية فهتفوا دعما لها وكذلك من اجل الحصول على كامل حقوقها بعدما اثبتت انها شريكة أساسية وفاعلة في كافة الميادين والساحات ..
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