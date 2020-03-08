النشرة: مسيرة لحراك صيدا دعما لحقوق المرأة في يومها العالمي

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه تحت شعار " ثوري ف​الثورة​ أنثى " انطلقت من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في صيدا، ​مسيرة​ شعبية لحراك صيدا لمناسبة ​اليوم العالمي للمرأة​ وجابت شوارع المدينة هتف خلالها المشاركون بهتافات داعمة للمرأة وتحييها لانها كانت من الأوائل في الساحات فكانت نبض الثورة ، وبدل " يلا ثوري يا صيدا " كانت هتافات " يلا ثوروا يا ستات ".

ولَم ينس المشاركون ​المرأة​ التي ظلمتها المحاكم الشرعية فهتفوا دعما لها وكذلك من اجل الحصول على كامل حقوقها بعدما اثبتت انها شريكة أساسية وفاعلة في كافة ​الميادين​ والساحات ..