علوش: عملية الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة وتتفوق على قدرة حكومة دياب

لفت القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّه "لا يوجد خطّة متكاملة للنهوض، أو لم يتمّ التوافق على خطّة. عمليّة الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة، وتتفوّق على قدرة حكومة حسان دياب".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "الأمر الوحيد القادر على إحداث نقلة نوعيّة في كيفيّة نظرة المجتمع الدولي والدول العربية القادرة على مساعتنا، هو في يد "حزب الله".
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