علوش: عملية الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة وتتفوق على قدرة حكومة دياب

لفت القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنّه "لا يوجد خطّة متكاملة للنهوض، أو لم يتمّ التوافق على خطّة. عمليّة الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة، وتتفوّق على قدرة ​حكومة حسان دياب​".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "الأمر الوحيد القادر على إحداث نقلة نوعيّة في كيفيّة نظرة ​المجتمع الدولي​ و​الدول العربية​ القادرة على مساعتنا، هو في يد "​حزب الله​".