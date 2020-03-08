وجه وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، "تحية للمرأة، لقوتك وشجاعتك وقدرتك على اداء أدوار استثنائية في مجتمعك. كل عام وأنت أساس المجتمع لا نصفه"، وذلك بمناسبة يوم ​المرأة​ العالمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حواط للمرأة في يومها: كل عام وأنت أساس المجتمع لا نصفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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