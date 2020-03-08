الأحدب: يا سماحة السيد ارفع عباءتك عن الفاسدين لينهاروا

أشار النائب السابق ​مصباح الأحدب​، إلى أن "إصرار ​حزب الله​ على حماية الساسة الفاسدين الذين يعملون على اعادة انتاج أنفسهم بطرق شتى، وعلى تحميل المسؤولية حصرا للمصارف، يمنع أي حل للانهيار".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال :"يا سماحة السيد ارفع عباءتك عنهم لينهاروا، ونذكرك بما قلناه عشية 17 تشرين، إن ​المقاومة​ أخت للثورة، فكفى تفريقا بين الأخوة".