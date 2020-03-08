الأحدب: يا سماحة السيد ارفع عباءتك عن الفاسدين لينهاروا

أشار النائب السابق مصباح الأحدب، إلى أن "إصرار حزب الله على حماية الساسة الفاسدين الذين يعملون على اعادة انتاج أنفسهم بطرق شتى، وعلى تحميل المسؤولية حصرا للمصارف، يمنع أي حل للانهيار".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال :"يا سماحة السيد ارفع عباءتك عنهم لينهاروا، ونذكرك بما قلناه عشية 17 تشرين، إن المقاومة أخت للثورة، فكفى تفريقا بين الأخوة".
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