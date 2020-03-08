السلطات الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 512 حالة

أعلنت السلطات الصحية الأميركية عن ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد على أراضي ​الولايات المتحدة​ إلى 512 حالة مؤكدة. من جانب آخر، أعلنت السلطات في ولاية ​أوريغون​ الأميركية ​حالة الطوارئ​ لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت حاكمة الولاية، كيت براون، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، بعد تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. مشيرةً إلى "اننا نفعل كل ما في وسعنا لسلامة سكان أوريغون".

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