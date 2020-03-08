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سلطات قطر تمنع دخول 14 جنسية من بينها لبنان وإيران والعراق بسبب كورونا

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أصدرت السلطات القطرية قرارا بمنع 14 جنسية من بينها ​لبنان​ و​إيران​ و​العراق​ و​سوريا​، دخول أراضيها، بسبب ​فيروس كورونا​.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه "إضافة إلى تعميم ​الخطوط الجوية القطرية​ بشأن الرحلات من وإلى ​إيطاليا​، سيتم تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتبارا من تاريخ 9 آذار الجاري، وأن قرار تعليق دخول القادمين إلى قطر هو مؤقت كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا يتضمن كلا من لبنان و بنغلاديش، و​الصين​، ومصر، و​الهند​، وإيران، والعراق، و​نيبال​، و​باكستان​، و​الفلبين​، و​كوريا الجنوبية​، و​سريلانكا​، وسوريا، وتايلاند".

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