سلطات قطر تمنع دخول 14 جنسية من بينها لبنان وإيران والعراق بسبب كورونا

أصدرت السلطات القطرية قرارا بمنع 14 جنسية من بينها لبنان وإيران والعراق وسوريا، دخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا.
وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه "إضافة إلى تعميم الخطوط الجوية القطرية بشأن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتبارا من تاريخ 9 آذار الجاري، وأن قرار تعليق دخول القادمين إلى قطر هو مؤقت كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا يتضمن كلا من لبنان و بنغلاديش، والصين، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند".
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