أوتيل ديو: نقل مصاب بكورونا لمستشفى بيروت الحكومي وعزل شخصين آخرين

أعلنت إدارة ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ دو فرانس، أنها استقبلت مريضا "تأكدت إصابته ب​فيروس كورونا​، وتم نقله مباشرة من قسم الطوارئ إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وذلك بحسب توصيات ​وزارة الصحة العامة​".

كما أعلنت في بيان لها "الاشتباه بحالتين أخريين، تم عزلهما فور دخولهما المستشفى بانتظار صدور نتائج الفحوص البيولوجية. وفي حال تأكدت إصابة مرضى آخرين بفيروس كورونا، فسيتم نقلهم أيضا إلى مستشفى ​رفيق الحريري​".

وأشارت إلى أن المستشفى كان "قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى المرضى الآخرين وإلى الفريق الطبي والتمريضي، وفقا للتوصيات الدولية التي تفرضها ​منظمة الصحة العالمية​ (OMS) ومركز مكافحة الأمراص و​الوقاية​ منها (CDC)".