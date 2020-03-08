تمديد عطلة المدارس والجامعات والمهنيات الرسمية والخاصة ل15آذار

طلب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب الاستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 15 آذار 2020، وذلك في التعميم رقم 11 الموجه الى ​المدارس​ والثانويات والمعاهد المهنية و​الجامعات​ الرسمية والخاصة.

وأشار بيان المجذوب إلى أنه "حفاظا على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم، وبعد التواصل مع معالي وزير الصحة العامة والجهات الرسمية المكلفة متابعة مكافحة فيروس كورونا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الاستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 15 آذار 2020، و استكمال إعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب، على ان يصدر كل مدير عام او رئيس مؤسسة آلية للتعويض والتدريس عن بعد استكمالا لما عمل به الأسبوع السابق، وعلى ان تعوض ساعات المتعاقدين ابتداء من نهار الاثنين الواقع فيه 16 آذار بالوسائل المتاحة حضورا أو عن بعد تبعا للمستجدات الصحية".

وأكد البيان أنه "يطلب كذلك من كل المديرين العامين في الوزارة (التعليم الأكاديمي والمهني)، ورؤساء ومديري المؤسسات التعليمية، سواء أكانت عامة أم خاصة، تنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية بما يتلاءم مع حسن تطبيق البند 2 من هذا التعميم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة الإداريين والأساتذة".