وسائل اعلام فرنسية: إطلاق نار داخل باحة مسجد في باريس وإصابة شخص

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن وسائل اعلام فرنسية بأنه حصل ​إطلاق نار​ داخل باحة مسجد في العاصمة الفرنسية ​باريس​، مما أدى إلى إصابة شخص وفرار المهاجم.

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