فرنسا تمنع التجمعات التي تضم اكثر من الف شخص بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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باريس: اعلن وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران الاحد منع التجمعات التي تضم اكثر من الف شخص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اثر اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الاليزيه استمر اكثر من ساعتين.

وقال الوزير "على المستوى الوطني، سيتم حظر كل التجمعات التي تضم اكثر من الف شخص. سيرفع المسؤولون المحليون والوزراء قائمة بالاحداث التي تعتبر مفيدة لحياة الامة: ضمنها التظاهرات والمسابقات واستخدام وسائل النقل العام".

وكانت فرنسا منعت حتى منتصف نيسان/ابريل التجمعات التي تضم اكثر من خمسة الاف شخص.

واضاف فيران "لا نزال حتى هذا المساء في المرحلة الثانية، هذا يعني ان اولويتنا هي القيام بكل ما هو ممكن لابطاء انتشار الفيروس على التراب الوطني".

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وتابع ان "الوباء حتى الان لم يطاول البلاد برمتها، لكنه ينتشر في بعض المناطق".

وسجلت آخر حصيلة للوباء في فرنسا اصابة 1126 شخصا ووفاة 19.

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