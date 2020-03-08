شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" تطالب بتأجيل انتخابات نقابة المحامين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين ،بتأجيل انتخابات النقابة العامة للمحامين لانتشار فيروس كورونا وسط التجمعات البشرية واحتمال تواجد المحامين وسط نصيحة منظمة الصحة العالمية والتي طالبت عدم وجود تجمعات بشريه في الوقت الحاضر لمنع انتشاره بسرعه وكذلك سيكون الإقبال ضعيف في الانتخابات النقابيه في ظل خوف الكثيرين من المحامين من اصابته بالعدوي .

وأضافت الحملة فى بيان لها:" فشخص واحد مصاب بالمرض سينقل المرض للجميع وحيث أن العدد كان من المتوقع قبل تواجد هذا الفيروس أن لن يقل عن ثمانين الف محامي في كافة المحاكم الاستئنافيه بلجان الاقتراع، فأنتشار الفيروس بين المحامين سيكون كارثه وبائية كبري تهدد جدران نقابة المحامين والمجتمع ويشتت جهود الدوله ووزارة الصحه في محاصرته والقضاء عليه بعد ظهوره في مصر ".‎

Advertisements

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.