شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للاستديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الهيئة الوطنية للإعلام خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد كبير من الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجستي بهدف رفع مستوى كفاءة العمل بها وتهيئة المناخ المناسب حتى يتمكن العاملين من القيام بدورهم مع العمل على تطوير المحتوى الاعلامي المقدم للمشاهد، وقد تم الانتهاء من أعمال تحديث عدد كبير من الأجهزة الموجودة بالاستديوهات و تطوير البنية التحتية مع تزويد تلك الاستديوهات بكاميرات حديثة وتقنيات عالية الجودة ومنها ستديو 10 القناة الأولى.

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كما سيتم البدء في تحديث وتطوير البنية التحتية لستديوهات قطاع الاخبار وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وهي ستديو 5، 11، 16 حيث جاء البدء في تنفيذ خطة تطوير وتحديث أليات العمل بالقطاع من خلال عده اجتماعات عقدها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع القيادات وبعض من العاملين بقطاع الاخبار لمناقشة الافكار والرؤي التي تسهم في تفعيل دور القطاع والنهوض به وتجويد المحتوى الاعلامي ومناقشة احتياجات العمل به من تحديث وتطوير في الاستديوهات.

وأكد حسين زين خلال تلك الاجتماعات على أهمية تطوير العمل بهذا القطاع الحيوي الذي يذخر بالكوادر البشرية المتميزة مهنياً لتفعيل قدرته على المنافسة ومواكبة المستجدات و الاحداث المحلية والدولية المتسارعة وتقديم تغطية مهنية تهدف الي زيادة الوعي وتنوير العقول.