شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا أبو شقة تنضم للحرية المصرى.. وحسب الله يضمها للهيئة العليا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الدكتورة رانيا ابو شقة الاستاذ بمعهد القلب ورئيس مجلس إدارة جمعية انوار الشباب، لحزب الحرية المصرى والتى سبق لها خوض الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى بدائرة إمبابة ووصلت لجولة الإعادة لحزب الحرية المصرى.

واستقبلها الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بمكتبه، وقامت الدكتورة رانيا أبو شقة بالتوقيع على استمارة الانضمام لعضوية الحزب، وقرر حسب الله ضمها الى عضوية الهيئة العليا بالحزب، مؤكدا أن الحزب سوف يستفيد بخبراتها فى مجال الخدمات الصحية والتى سبق أن قامت بها من خلال عشرات القوافل الطبية لعلاج أمراض القلب.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الدكتورة رانيا أبو شقة تنتمى لعائلة سياسية عريقة وسوف يستفيد الحزب من خبراتها فى المجالين السياسى والصحى.

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ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا أبو شقة، عن سعاتها الغامرة بانضمامها لحزب الحرية المصري بعد نجاحه بقيادة صلاح حسب الله، فى فترة وجيزة فى التواجد الحقيقي والملموس بالشارع السياسي وانضمام العديد من الشخصيات السياسية البارزة للحزب مؤكدة انها سوف تشارك فى جميع نشاطات الحزب على المستوى المركزى وفى جميع أماناته بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكدت " أبو شقة " عن ثقتها فى ان حزب الحرية المصرى سيكون له دوره الكبير فى اثراء الحياة السياسية والحزبية بمصر مشيدة بالإعداد الكبيرة من المقرات للحزب التى افتتحها الدكتور صلاح حسب الله وقيادات وكوادر الحزب خاصة داخل عدد كبير من القرى المصرية وهو ما يؤكد وصول الحزب الى القواعد الجماهيرية بالقرى والنجوع والمناطق النائية.