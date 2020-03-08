شكرا لقرائتكم خبر عن خاف على نفسك وبلدك.. شاهد طريقة الوقاية من فيروس كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الإعلام تقريراً مصوراً يتضمن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وحقيقته وسط كم الشائعات التي يتم تداولها في منصات مختلفة، كما أنه أوضح الأعراض التي تنذر باشتباه إصابة الشخص بالفيروس، من ثم نصحت خلال القرير بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى حال الاشتباه.

وقال التقرير: "وباء وفيات حقائق وشائعات تهويل وتهوين لكن لكن الحقيقة فين ..نحن أمام فيروس متحور من عائلة فيروسات سارس العلماء أطلقوا عليه "كوفيد19"، كاشفاً أن خطورة الفيروس الجديد تأتى من سرعة انتشاره وأنه يعيش لفترات طويلة على الأسطح ولم يظهر له مصل إلى الآن كون جديداً .

وعن الأعراض، قال تقرير وزارة الإعلام:غالباً حمى وسعال وإرهاق عام واحياناً بيسبب إسهال واعراض شبيهه بالإنفلونزا وفى حالة الإصابات الشديدة تحدث مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي الحاد والممكن أن يؤدى إلى قصور وظائف الجسد ويتسبب في الوفاة

Advertisements

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن نسبة الوفيات من المصابين بلغت 3% فقط بينما نسبة الشفاء تجاوزت الـ50%، ورغم أن معدلات الوفاة عالية إلا أنه أقل من أغلب الفيروسات الوبائية الأخرى ومعدل الشفاء يعتبر مطئمن،مشيراً إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو والضغط والسكرى وكبار السن هم أكثر الحالات التي يقلق بشأنها بينما الأطفال أقل عرضه لمضاعفات الفيروس ويتم شفائهم سريعاً.

وعن طرق الوقاية أكد التقرير أن الوقاية الوحيدة هي تجنب التقاط العدوى ولذلك يوصى بغسل اليدين بشكل متكرر واستخدام المطهرات وعدم لمس الوجه والابتعاد بمسافة عن أي شخص تظهر عليه اعراض البرد ، وتابع:"ولابد المحافظة على العطس والسعال في مناديل حتى لا ننشر الرزاز ومن ثم التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة الاشتباه".

وأطلقت وزارة الإعلام هاشتاج يحمل اسم، "#خاف- على - نفسك - خاف - على- بلدك"، من أجل التوعية بخطورة الفيروس الذى يضرب العالم الآن، وتسبب بحالة من الذعر لدى كافة حكومات العالم.