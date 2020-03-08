السودان يدعو إلى رفع اسمه من قائمة الإرهاب

تغيرات إيجابية
قال مارشال بلينجسلا، إن هناك تغييرات إيجابية شهدها السودان، وثمن دور السودان في مكافحة الإرهاب، وأكد دعم الحكومة الأمريكية للفترة الانتقالية، منوها إلى أن الحكومة الأمريكية قامت فعلا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وتابع: «لكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو الذي يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية، معربا عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان عن القائمة قريبا».
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