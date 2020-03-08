السودان يدعو إلى رفع اسمه من قائمة الإرهاب

دعت وزارة الخارجية السودانية وزارة الخزانة الأمريكية، إلى المساهمة في رفع السودان من لائحة الإرهاب، وهو ما من شأنه حث البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع السودان. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، دعت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، وزارة الخزانة الأمريكية إلى المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابعت: «من شأن ذلك حث البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع السودان وتسهيل التحويلات المالية». جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الخارجية، مارشال بلينجسلا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بأمور مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له، حيث قدمت الوزير السودانية توضيحا حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والإجراءات، وسبل تخفيف معاناة المواطنين اليومية، إلى جانب سير المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

تغيرات إيجابية

قال مارشال بلينجسلا، إن هناك تغييرات إيجابية شهدها السودان، وثمن دور السودان في مكافحة الإرهاب، وأكد دعم الحكومة الأمريكية للفترة الانتقالية، منوها إلى أن الحكومة الأمريكية قامت فعلا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وتابع: «لكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو الذي يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية، معربا عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان عن القائمة قريبا».