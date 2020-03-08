تسليم 150 طنا من التمور هدية السعودية للأردن



سلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن 150 طنًا من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق تمهيداً لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة. حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم. وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى نشر الخير والتعاون. وأثنى رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه السعودية، لافتاً إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفاً أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة التي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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