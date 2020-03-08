كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التونسية تسجل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعود الإصابة إلى مواطن تونسي يبلغ من العمر 65 عاما، وقادم من إيطاليا وتم اكتشاف مرضه عقب خضوعه لتحاليل، وتم وضعه في وحدة العزل بقسم استشفائي جامعي.

وكانت تونس قد سجلت الإصابة الأولى لتونسي قدم من إيطاليا على متن رحلة بحرية ويبلغ من العمر 40 عاما، وهو حاليا يتلقى العلاج وحالته مستقرة.ِ