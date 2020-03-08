عاجل.. الصحة البحرينية تعلن تعافي 8 حالات من "كورونا"

وقالت الصحة البحرينية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس الكورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج"، متابعة "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 14 حالة حتى الآن".

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأحد، عن تماثل 8 حالات إضافية للشفاء من فيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس إلى 14 حالة.

ويذكر أن فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر شهر ديسمبر عام 2019، في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.